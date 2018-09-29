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"Они боятся": Гриценко рассказал, какие фейки придумывают против него

1.5тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко утверждает, что с приближением президентских выборов в СМИ и соцсетях начали массово публиковать заказные фейки против него.

В эфире ObozTV Гриценко привел примеры таких фейков и пожаловался, что члены его семьи болезненно реагируют на них.

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"Например, младшей дочери (Анна Гриценко, 14 лет – ред.) было оскорбительно услышать, что она пьяница. Она вообще не употребляет алкоголь. А ее обвинили в пьянстве только из-за того, что она работала в художественной студии, ей бог дал писать картины. Одно из заданий, которое художник-учитель поручил ей, был натюрморт с графином и едой. Сказали – Гриценко "подсадил" дочь на пьянство", - возмутился политик.

"Или кто-то рассказывает о каких-то квартирах, которые я украл", - добавил он.

По словам Гриценко, кампания в соцсетях против него идет уже 9-й месяц.

"Уже несколько волн массовых публикаций – районные и областные газеты, каналы, радио… Повсюду "самый большой коррупционер и разрушитель" – это я. Но они перегнули палку. Было 7 правительств, в каждом по 25 министров, я уже давным-давно не там. А почему меня не посадили? Мы видим, что нет ничего", - подчеркнул политик.

"Я это отбрасываю и иду вперед, знаю, что это от страха. Они боятся. Как говорил Глеб Жеглов "сидят со стволами и перьями", но ничего у них нет", - добавил лидер "Громадянської позиції".

Как сообщал ObozTV, ранее лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко рассказал, чем может закончиться для Украины третий Майдан.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Объект
Громадянська позиція
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
ОнотолЕ - паркетный полковник , который ни разу не был на фронте и в госпитале у раненых , вор и продавец военным имуществом и военными городками . Мерзкая рожа , Первыйзаднепроходной .
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
ОнотолЕ - паркетный полковник , который ни разу не был на фронте и в госпитале у раненых , вор и продавец военным имуществом и военными городками . Мерзкая рожа , Первыйзаднепроходной .
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Kushmelyuk Andrij
Kushmelyuk Andrij
якщо новина про розкрадання та розпродаж майна армії на 1 млрд.грн-фейк, то чому за цей наклеп п.Гриценко не подав позов в суд????
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