"Она тормозит экономику!" В Раде призвали реформировать "Укрзалізницю"

Народный депутат от БПП, глава комитета ВР по вопросам транспорта Ярослав Дубневич призвал рассмотреть на заседании Верховной Рады законопроект о железнодорожном транспорте №7316, который направлен на реформирование ОАО "Укрзалізниця" и создание конкуренции в железнодорожных перевозках, в том числе путем привлечения частных перевозчиков на рынок.

"Констатирую: "УЗ" как монополист не способна справиться с поставленными перед ней задачами. Да, доходы выросли - но в результате повышения тарифов и выравнивание цены на вагоны парка "УЗ". Но никак не благодаря росту объемов перевозок. О каком выполнения Транспортной стратегии, внедрение скоростного движения может идти речь?" - написал нардеп на своей странице в Facebook.

По словам Дубневича, сейчас "Укрзалізниця" проваливает даже собственные планы по перевозкам, которые "сами по себе трудно назвать амбициозными".

"Они не соответствуют потребностям экономики и грузовладельцев. Впрочем, даже они не выполнены. Капитальные инвестиции усвоенные на 30-40%. В то же время железнодорожная инфраструктура продолжает находиться в крайне запущенном состоянии, что сводит на нет все громкие заявления и планы бесперебойной работы обновленной "Укрзалізниці", - заявил политик.

Нардеп подчеркнул, что необходимо применить все возможные инструменты и использовать право законодательной инициативы для того, чтобы повлиять на ситуацию и обеспечить эффективную работу железнодорожного транспорта, в частности, "Укрзалізниці", которая, по его словам, "тормозит развитие всей экономики".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" запретила перевозки 60 компаниям из России.