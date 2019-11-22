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22 ноября • обновлено в 17:01
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"Она исчезла!" Клитина призналась в переписке с Джокером

1.2т
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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина прокомментировала переписку с пранкером "Джокером", который в последнее время жестко разыгрывает политиков. Она заявила, что это была манипуляция против нее, а смс вообще исчезли.

Об этом Клитина сказала во время собственной пресс-конференции 22 ноября. По ее словам, это продолжение атаки на нее, которая началась со слухов о том, что политик получила свою должность через постель.

"Это манипуляция!... Да, я действительно ответила, но переписку было изменено, она была не такой... А потом у меня исчезла эта переписка", – заявила Клитина.

Александра Клитина и "Джокер"

Александра Клитина и "Джокер"

По мнению политика, смс исчезли потому, что была совершена хакерская атака. Также Клитина добавила, что не знает, кто скрывается за образом "Джокера".

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Александра Клитина Джокер
Место
Украина
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