"Она исчезла!" Клитина призналась в переписке с Джокером

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина прокомментировала переписку с пранкером "Джокером", который в последнее время жестко разыгрывает политиков. Она заявила, что это была манипуляция против нее, а смс вообще исчезли.

Об этом Клитина сказала во время собственной пресс-конференции 22 ноября. По ее словам, это продолжение атаки на нее, которая началась со слухов о том, что политик получила свою должность через постель.

"Это манипуляция!... Да, я действительно ответила, но переписку было изменено, она была не такой... А потом у меня исчезла эта переписка", – заявила Клитина.

Александра Клитина и "Джокер"

По мнению политика, смс исчезли потому, что была совершена хакерская атака. Также Клитина добавила, что не знает, кто скрывается за образом "Джокера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместитель министра инфраструктуры Украины Клитина якобы получила свою должность через постель.

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной, которая попала в секс-скандал с назначением в Кабинет министров.

Заместитель министра инфраструктуры отреагировала на слухи о том, что она получила свою должность через постель.

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