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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Он всех устраивает": в США определились с новым послом в Украине

2.3т
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В США уже определились с кандидатурой посла, который будет работать в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

"Мы уже знаем конкретно, человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", – сообщил дипломат.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Пристайко подчеркнул, что во время визита государственного секретаря США Майка Помпео Украине уже сообщили о новом возможном после.

При этом глава МИД пояснил, что послов в США назначает президент, но кандидатуру посла потом должен утвердить Сенат (верхняя палата Конгресса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Уильям Тейлор покинул должность временно поверенного в делах США в Украине с 1 января, стало известно 19 декабря.

  • Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

  • В конце своей каденции он записал обращение к гражданам Украины, в котором похвалил ее за прогресс в решении конфликта на Донбассе, выразив поддержку от всех политических сил США.

  • Преемницей Тейлора стала Кристина Квин, которая после окончания миссии Уильяма Тейлора временно возглавила Посольство США в Украине. Она ранее работала дипломатом в Москве и Париже.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Вадим Пристайко
Место
США
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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