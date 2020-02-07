"Он всех устраивает": в США определились с новым послом в Украине

В США уже определились с кандидатурой посла, который будет работать в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

"Мы уже знаем конкретно, человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", – сообщил дипломат.

Вадим Пристайко

Пристайко подчеркнул, что во время визита государственного секретаря США Майка Помпео Украине уже сообщили о новом возможном после.

При этом глава МИД пояснил, что послов в США назначает президент, но кандидатуру посла потом должен утвердить Сенат (верхняя палата Конгресса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Уильям Тейлор покинул должность временно поверенного в делах США в Украине с 1 января, стало известно 19 декабря.

Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

В конце своей каденции он записал обращение к гражданам Украины, в котором похвалил ее за прогресс в решении конфликта на Донбассе, выразив поддержку от всех политических сил США.

Преемницей Тейлора стала Кристина Квин, которая после окончания миссии Уильяма Тейлора временно возглавила Посольство США в Украине. Она ранее работала дипломатом в Москве и Париже.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram