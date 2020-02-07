"Он всех устраивает": в США определились с новым послом в Украине

В США уже определились с кандидатурой посла, который будет работать в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.
"Мы уже знаем конкретно, человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", – сообщил дипломат.
Вадим Пристайко
Пристайко подчеркнул, что во время визита государственного секретаря США Майка Помпео Украине уже сообщили о новом возможном после.
При этом глава МИД пояснил, что послов в США назначает президент, но кандидатуру посла потом должен утвердить Сенат (верхняя палата Конгресса).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Уильям Тейлор покинул должность временно поверенного в делах США в Украине с 1 января, стало известно 19 декабря.
Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.
В конце своей каденции он записал обращение к гражданам Украины, в котором похвалил ее за прогресс в решении конфликта на Донбассе, выразив поддержку от всех политических сил США.
Преемницей Тейлора стала Кристина Квин, которая после окончания миссии Уильяма Тейлора временно возглавила Посольство США в Украине. Она ранее работала дипломатом в Москве и Париже.
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