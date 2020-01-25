"Он устанет": Зеленский рассказал, когда Гончарук уйдет в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук нужен нашей стране, и чтобы показать результаты его работы необходимо еще немного времени.

Об этом в интервью "9 каналу" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат", – сообщил гарант.

Зеленский и Гончарук

Зеленский отметил, что у Гончарку "еще есть запал", поскольку на посту премьера он только пятый месяц.

"На самом деле это время бежит в Украине очень быстро. И все говорят: "Ну, когда же, ну что же?". Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь – пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал", – подчеркнул глава Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и правительство пока не собираются уходить в отставку.

Ранее Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

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