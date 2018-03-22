"Он тоже казался клоуном": Портников сравнил Савченко с Гитлером

Ситуацию, в которой оказалась внефракционный нардеп Надежда Савченко из-за попытки совершить госпереворот в Украине, можно сравнить с тем, как в 1923 году Германия восприняла "пивной путч" Адольфа Гитлера.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политолог Виталий Портников.

"Многим трезвомыслящим немцам он казался анекдотическим клоуном в своем уме. Но многие увидели в ефрейторе смелого защитника интересов народа, героического ветерана войны, который борется против преступной власти, настоящую надежду нации. И суд над Гитлером и его сторонниками только усилил это впечатление. Понадобилось всего 10 лет, чтобы мудрый немецкий народ привел своего героя к власти, посадил трезвомыслящих в концлагеря и сжег полмира вместе с самой Германией - гулять так гулять", - пишет Портников.

Также он добавил, что если кто-то думает, что Гитлер в ноябре 1923 года выглядел более солидно и менее убедительно для люмпена, чем Савченко в марте 2018 года, "он очень ошибается".

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.