"Он стал одержим!" Стало ясно, как Янукович позорно потерял власть в Украине

Беглый президент Виктор Янукович, взбираясь карьерной лестнице, только ухудшал свои качества государственного деятеля.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он отметил, что лично встречаясь, увидел трех разных Януковичей, передает Liga.net.

"Впервые я общался с ним в 1998 году, когда приезжал в Донецк. Меня несколько насторожил тот факт, что губернатор Янукович поднимается в свой кабинет в здании ОГА на отдельном лифте, что с ним всегда двое охранников... Но он показался мне тогда человеком, не лишенным организаторских талантов. Хотя определенно не был человеком высокой культуры", – вспоминал он.

Горбулин добавил, что когда в 2004 году случился Майдан, Янукович критически пережил поражение.

"К сожалению, у него не было соответствующих способностей. Тогда я еще видел в Януковиче желание учиться, расти как государственный деятель, но уже в сочетании с зарождавшимся величием. События 2004-2005 годов нанесли по этому величию сокрушительный удар. Он стал одержим реваншем", – подчеркнул политик.

Он также рассказал, что пик произошел в 2010 году, когда Янукович стал президентом, и в нем "победили худшие качества".

"Именно дремучая некомпетентность, катастрофически низкий уровень квалификации аппарата в значительной степени стали причиной сползания к краю пропасти, которое привело Украину практически к полному, трагическому разрушению государственных институтов в начале 2014 года", – подытожил Горбулин.

Виктор Янукович

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