"Он спас Украину": Коломойский внезапно похвалил Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Петр Порошенко в действительности спас страну от продолжения российской агрессии.

Своим отношением к политику и проделанной им работе на посту главы государства поделился олигарх в интервью российскому изданию "РБК".

"Ну, с основной задачей он справился — спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его, как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами", – пояснил Коломойский.

Коломойский похвалил Порошенко

Также, по словам Коломойского, он не помнит определенного яркого момента, который бы повлиял на их с Порошенко отношения. "Не могу сказать, что они у нас как-то сильно испортились", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский также разнес в интервью кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, назвав их "коллаборантами и предателями" за поездки в Москву.

Он откровенно рассказал об отношениях с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Богданом, а также озвучил пожелание Путину.

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