"Он расстрелял парламент": Парубий обеспокоен победой Зеленского на выборах

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не знает, чего ожидать от сотрудничества с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах.

Своими опасениями он поделился в интервью телеканалу "Украина". Парубий напомнил также, как в сериале "Слуга народа" герой шоумена Василий Голобородько расстрелял парламент. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я знаю и понимаю, каким будет сотрудничество с президентом, если будет избран Петр Порошенко. И так же я не знаю, каким оно будет, если победит Владимир Зеленский. Все, что мне известно, – это то, что у него есть секретный план касательно парламента. Я не понимаю, почему он секретный", – отметил Парубий.

Андрей Парубий KP.UA

Спикер подчеркнул, что поскольку Верховная Рада избрана народом Украины, тайн быть не должно.

"Я уже не говорю о том, что его литературный герой закончил один из фильмов расстрелом парламента. Не понимаю, откуда такой импульс? У нас уже были люди, которые приходили с гранатами. И было доказано, что сценарий зашел с другой страны – с России. Поэтому для меня большой знак вопроса, каким будет сотрудничество с человеком, который видит отношения с парламентом таким образом, не как в цивилизованных странах", – поделился Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Зеленского заявили, что решение о роспуске Верховной Рады Украины должно приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

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