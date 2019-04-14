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"Он расстрелял парламент": Парубий обеспокоен победой Зеленского на выборах

6.7тЧитать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не знает, чего ожидать от сотрудничества с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах.

Своими опасениями он поделился в интервью телеканалу "Украина". Парубий напомнил также, как в сериале "Слуга народа" герой шоумена Василий Голобородько расстрелял парламент. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я знаю и понимаю, каким будет сотрудничество с президентом, если будет избран Петр Порошенко. И так же я не знаю, каким оно будет, если победит Владимир Зеленский. Все, что мне известно, это то, что у него есть секретный план касательно парламента. Я не понимаю, почему он секретный", – отметил Парубий.

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Андрей Парубий

Андрей Парубий

KP.UA

Спикер подчеркнул, что поскольку Верховная Рада избрана народом Украины, тайн быть не должно.

"Я уже не говорю о том, что его литературный герой закончил один из фильмов расстрелом парламента. Не понимаю, откуда такой импульс? У нас уже были люди, которые приходили с гранатами. И было доказано, что сценарий зашел с другой страны – с России. Поэтому для меня большой знак вопроса, каким будет сотрудничество с человеком, который видит отношения с парламентом таким образом, не как в цивилизованных странах", – поделился Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Зеленского заявили, что решение о роспуске Верховной Рады Украины должно приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей ПарубийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Федоров Федор
Федоров Федор
Человек с чем-то во рту забеспокоился)
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2
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вованов вован
вованов вован
Федоров Федор, это точно, возможно наконец это что-то проглотит.
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0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Секретный план такой, 1)Порошенко -на нары 2) Парубия -в дурку... 3)Турчина-поганина - сразу расстрелять, Шкиряка с антонинойОтдать Ляшку ,для любовных утех.Авакяна,- в Армению
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4
1
2 из 3 ответов | показать все
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Семёнов Александр, бляха-муха, не делайте себе нервы, юла луценко после лезко заболел, появится в жопу пьяным в Германии, в каком-нибудь аэропорту, где его удачно словят и сплячут вместе с Джулианом Ассанжем, чтобы не пиздел лишнего!
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1
0
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Семёнов Александр, да нет, любезный, авакяна нельзя в Армению, Пашинян его вместе с собой на экономический форум в Питер летом в наручниках привезет, пагубея в дурку нельзя, дурка в майдан превратится сразу, шкиряка с любовницей надо в Непал отправить, украинских альпинистов спасать, навсегда, на высоту 8000 метров, антонину и ляжку прелюдно скрестить, а трупчинова заживо забальзамировать, и на стенку в ПЦУ вместе с томосом повесить!
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1
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Парубий больше обеспокоит за свою жопу, которая останется без средств к существованию!
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1

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