Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Владимир Зеленский и Денис Ермак

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял", – сказал Зеленский.

По его мнению, "пленки Ермака" появились потому, что Денис Ермак болтун.

"Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Ермак всегда хотел как-то помогать.

"Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзалізниці" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", – отметил глава государства.

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