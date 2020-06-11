Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Владимир Зеленский и Денис Ермак

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял", – сказал Зеленский.

По его мнению, "пленки Ермака" появились потому, что Денис Ермак болтун.

"Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Ермак всегда хотел как-то помогать.

"Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзалізниці" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", – отметил глава государства.

Как писал OBOZREVATEL:

скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

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