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29 января • обновлено в 23:31
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"Он предан": Помпео озвучил тему встречи с Зеленским

1.7т
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Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Украину 30 января обсудит с президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции.

Как передает "Голос Америки", Помпео заявил журналистам, что "в Украине длинный перечень коррумпированных лиц и длительная история".

"Зеленский принимает шаги для преодоления укорененной коррупции в Украине, и США стремятся помочь ему в этом. Президент Зеленский сказал нам, что он предан этому. Меры, на которые он идет, пока это демонстрируют, и я с нетерпением жду разговора с ним", – сказал Помпео.

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При этом его спросили о том, планирует ли поднимать вопрос о расследовании семьи Байдена. "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях. Это того не стоит", – сказал он.

Зеленский и Помпео

Зеленский и Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Помпео отменил зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. 22 января на экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что вскоре ожидается визит главы Госдепа США.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Майк Помпео
Место
Украина
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Alex Alex
Alex Alex
Барин присылает своего поверенного)))
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