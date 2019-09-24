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24 сентября • обновлено в 11:16
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"Он подустал!" Кошевой объяснил, почему почти перестал общаться с Зеленским

1.7т Читать материал на украинском

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что президент Владимир Зеленский сильно устает.

Так, в эфире "1+1" он пояснил, что их общение сейчас свелось к минимуму из-за нагрузок главы государства. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел", — сказал Кошевой.

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Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Скриншот с видео

По его словам, в настоящий момент он меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, что после победы Зеленского на президентских выборах огромная часть его дел в "Квартале 95" легла именно на плечи актера.

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Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
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Pooh Vini
Pooh Vini
А Жека как всегда юморит
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