Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Он плюнул мне в лицо!" Еще один "слуга народа" признался в судимости

11.5т
Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, который был избран в парламент по 163 округу на Тернопольщине, признался в своей судимости.

Подробностями он поделился на своей странице в Facebook. Нардеп рассказал, что инцидент произошел в 2015 году, когда он находился в отпуске. Тогда он добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Сич".

"По дороге наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", – написал Богданец.

Андрей Богданец признался в своей судимости

Андрей Богданец признался в своей судимости

facebook.com/andriy.bogdanets

Новости
Обвел Зеленского? Насильник Иванисов наврал об образовании: документ

В ответ, рассказывает депутат, он "один раз ударил, не рассчитав силы".

"Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", – написал нардеп.

Он добавил, что оплатил лечение и признал свою вину.

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", – написал он.

Ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале рассказал, что Богданец был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Глеб Иванов
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
41
7
Смешно
38
Интересно
11
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Да это и не судимость, - так, плевое дело.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванович Василий
Иванович Василий
А чего спустя время и с помощью поиска других признался-то? Грошь цена таким признаниям.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Paruhol Semen
Paruhol Semen
при этом прошлая власть вся поголовна была судима, но были конечно и исключения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги