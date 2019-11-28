"Он плюнул мне в лицо!" Еще один "слуга народа" признался в судимости

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, который был избран в парламент по 163 округу на Тернопольщине, признался в своей судимости.

Подробностями он поделился на своей странице в Facebook. Нардеп рассказал, что инцидент произошел в 2015 году, когда он находился в отпуске. Тогда он добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Сич".

"По дороге наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", – написал Богданец.

Андрей Богданец признался в своей судимости facebook.com/andriy.bogdanets

В ответ, рассказывает депутат, он "один раз ударил, не рассчитав силы".

"Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", – написал нардеп.

Он добавил, что оплатил лечение и признал свою вину.

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", – написал он.

Ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале рассказал, что Богданец был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Как писал OBOZREVATEL:

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