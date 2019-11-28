"Он плюнул мне в лицо!" Еще один "слуга народа" признался в судимости

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, который был избран в парламент по 163 округу на Тернопольщине, признался в своей судимости.
Подробностями он поделился на своей странице в Facebook. Нардеп рассказал, что инцидент произошел в 2015 году, когда он находился в отпуске. Тогда он добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Сич".
"По дороге наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", – написал Богданец.
Андрей Богданец признался в своей судимости
facebook.com/andriy.bogdanets
В ответ, рассказывает депутат, он "один раз ударил, не рассчитав силы".
"Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", – написал нардеп.
Он добавил, что оплатил лечение и признал свою вину.
"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", – написал он.
Ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале рассказал, что Богданец был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее стало известно, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил пост.
Из обвинительного приговора известно, что мужчина был осужден за групповое удовлетворение половой страсти с отягчающими обстоятельствами и покушение на изнасилование.
Судимость Романа Иванисова за изнасилование подтвердили в Пологовском районном суде Запорожской области.
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