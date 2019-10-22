"Он опасен": в ЕС предупредили Зеленского об окружении президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан представляет опасность для главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель. Она отметила, что пока Богдан является важнейшей фигурой в ОП, другим будет очень трудно.

"Я была довольно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компаний, Квартала 95, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому – Ред.) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно",– поделилась фон Крамон-Таубадель.

Евродепутат подчеркнула, что хотела, чтобы Богдан ушел со своего поста.

"Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него свой порядок дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", – добавила фон Крамон-Таубадель.

Зеленский и Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подколол главу государства Владимира Зеленского.

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