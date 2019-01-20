Солом’янський суд Києва продовжує віджигати.

За кілька останніх дні окремими рішеннями суд встиг зобов’язати НАБУ відкрити кримінальне провадження:

за фактом зловживання владою та службовим становищем міністра освіти і науки Лілії Гриневич;

за фактом зловживання владою та сприяння учасникам організованого злочинного угруповання – відносно київського мера Віталія Кличка;

за фактами зловживання службовим становищем та службового недбальства – відносно премьєр-міністра України Володимира Гройсмана;

за фактом отримання неправомірної вигоди генеральним прокурором Юрієм Луценком у змові зі своїм першим заступником Дмитром Сторожуком.

Кажучи відверто, я не зовсім розумію, в чому полягає геніальний задум цієї метушні. В якості робочої версії наважусь припустити, що хтось розпустив урядовим кварталом чутки, що наявність проти тебе карної справи в НАБУ – це такий собі новий тренд правлячої еліти. От вони й клюнули на гачок, побігли до Солом’янського суду з вимогою підписати відповідну вимогу на адресу НАБУ.

На всяк випадок нагадаємо, чим зазвичай закінчуються такі історїї.

Ось чим завершилася справа НАБУ проти керівництва Нацагенції з питань запобігання корупції стосовно отримання ними захмарних премій.

Ось чим завершилася справа Валерії Гонтаревої, екс-голови Нацбанку, стосовно її шикарного відпочинку на Мальдивах.

Ось чим закінчилася справа щодо підозри голови Держфінмоніторингу стосовно розтрати грошей Януковича після їх спецконфіскації.

Ну і так далі і в тому ж дусі. Як то кажуть – Гугл вам у допомогу.

Особисто мені ця метушня дуже нагадує те, що відбувалося, коли наші можновладці вперше заповнювали електронні декларації, вписуючи туди чували готівки, аби згодом легалізувати їх. Схема, до речі, пройшла без жодних перешкод. І тепер вони майже всі – законослухняні мільйонери, і весь їх кеш сумного походження тепер легальний.

Доречі, на початку цього року Україна вперше ввійшла у десятку країн, в яких спостерігається найбільший у світі прирост мільйонерів. Здогадуєтеся, про кого йде мова?

Я так розумію, наступне здобуття – потрапляння до рейтингу країн, в яких більшість парламенту та уряду мають на руках відкриті і одразу закриті справи про власну корумпованість та зловживання.

Впевнений, що вони з цим завданням впораються.

Їдемо далі. І зараз – кілька слів про справи законотворчі. Наш спікер Андрій Парубій вже вкотре прямо на роботі проводить сеанси екзорцизму – намагається спіймати чортів у сесійній залі парламенту. Цього разу нечиста сила підібралася до спікера майже впритул. Але він гідно витримав випробування і не піддався спокусі.

Те, що у нашого спікера час від часу бувають містичні видіння, багато хто здогадувався і до цього випадку. І от, нарешті, цей факт було документально зафіксовано.

Що там побачив Андрій Володимирович, які біси в цей час скакали сесійною залою – здогадатися складно. Але повіримо йому на слово.

Сподіваємося, що ці видіння не є побічним ефектом від дотримання рекомендацій головлікаря країни стосовно вживання грибів. Про що він сам нещодавно щиросердно зізнався.

А якщо без жартів, то просто от якось сумно спостерігати, як друга за політичною відповідальністю, згідно з офіційною посадою, людина в країні – країні, яка веде війну з зовнішнім ворогом – відверто корчить з себе дурника, та ще й пишається цим. А депутати-підлабузники йому аплодують. Сюр якийсь, та й годі.

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