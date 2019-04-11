"Он нормально ходит": Гройсман удивил ответом о поддержке Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман избежал прямого ответа, поддерживает ли он на президентских выборах кандидатуру действующего главы государства Петра Порошенко.

Соответствующий вопрос задали ему журналисты "Громадського". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А что, Петр Алексеевич нуждается в поддержке? Я этого не увидел. Он нормально ходит", – сказал Гройсман.

Гройсман и Порошенко censor.net.ua

Отметим, ранее премьер-министр заявлял о своей поддержке решения Порошенка баллотироваться на второй срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман скептически отнесся к тому, что экс-министр финансов Александр Данилюк стал советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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