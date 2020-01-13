"Он неоднократно лгал!" Премьер Польши жестко ответил на "исторические" заявления Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия его страны "Право и справедливость" отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента России Владимира Путина.

Позицией польских чиновников, разделившись новогодней встречи с партийными структурами в регионе Подкарпатье. Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в ответ на заявления главы РФ, мол, "довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией", Моравецкий обнародовал заявление, в котором говорится, в частности, что Путин неоднократно лгал на тему Польши.

Матеуш Моравецкий и Владимир Путин

"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы гордо будем держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны", – отметил польский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

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