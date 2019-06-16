"Он не самоубийца": Киселев спрогнозировал исход переговоров Зеленского и Путина

Президенту Владимиру Зеленскому не удастся договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возврате оккупированной части Донбасса назад под контроль Украины.

Зеленский не сумасшедший и не пристанет на его предложение о дальнейшем и полном влиянии РФ за "Л/ДНР", ведь это будет отравлять все государство в общем, который написал в блоге на OBOZREVATEL журналист Евгений Киселев.

"Путин хотел бы впихнуть Донбасс обратно на своих условиях. Но это все равно, что здоровому человеку пришить обратно гангренозную конечность, чтобы она отравляла весь организм. На это в Украине не пойдет ни один политик и тем более новоизбранный президент. Он может быть человеком неопытным и ничего не знающим о политике, но он точно не сумасшедший и не самоубийца", – уверен журналист.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По его словам, в сознании Путина по поводу Украины тоже ничего не поменялось. Он как был одержим идеей вернуть ее в орбиту влияния России, так он с ней и остается.

"У него в голове сидит мысль, что возрождение Российский империи не может быть без Украины. Ради этого строятся газопроводы и продолжается война с сотнями потерь для Украины. Поэтому Зеленскому не удастся договориться с Россией, разве что самого Путина что-то пришибет или в его голове что-то случится и он скажет: "Да забирайте", – допустил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе.

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