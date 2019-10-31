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31 октября • обновлено в 10:50
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Богдан назвал реальную причину увольнения Данилюка

2.2т Читать материал на украинском

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который ранее уволился, совсем не занимался текущей работой, как того требовала занимаемая им должность.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". В то же время подчеркнул, что в их команду экс-чиновника привел именно он. Но та оказалась слишком тесной для такого "влиятельного политика".

По словам Богдана, у них не было претензий к Данилюку. Как известно, тот сам написал заявление, якобы из-за противоречий с ОП — в частности, ему не понравилась эффективность работы Зеленского.

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"Вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы. Вопрос был не к эффективности. А в том, что Саша все время видел себя в разных местах, но не там, где он находился", — отметил глава ОП.

Богдан и Данилюк

Богдан и Данилюк

Он добавил, что Данилюк в команде не решал текущие вопросы, зато занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира.

"Возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесные для такого влиятельного политика", — иронично сказал Богдан.

Кроме этого, он подчеркнул, что их команда не откажет Данилюку, если тот вдруг попросится к ним снова.

"Если он все же найдет место в этой галактике... Если найдется место, где он будет эффективным и результативным, может быть, наш диалог возобновится", — отметил глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Данилюк назвал одной из главных причин своего увольнения с должности секретаря СНБО ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка.

Ранее Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за нежелания участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

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Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Андрей Богдан Александр Данилюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента СНБО
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