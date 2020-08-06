Он может ляпнуть такое, что умрешь со смеху, – Лукашенко о Зеленском

Юрий Сергиенко Политика 19:29, 6.08.2020 Обновлено: 19:34, 6.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский хороший человек, который притягивает к себе других, однако качеств главы государства ему не хватает.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. По словам белорусского лидера, у него нет необходимой "закваски".

"Володя хороший. Мне его жаль. Не мне вам объяснять ситуацию, какая сложилась в Украине. Он хоть не глупый человек, но из другой сферы. Президентами не становятся, президентами рождаются", – считает Лукашенко.

Он отметил, что президент должен чувствовать свой народ, а народ должен чувствовать президента.

"Боюсь, что ему не хватит времени. Если бы была спокойная ситуация, и можно было бы развиваться, и у него был бы фундамент – другое дело, а у него ничего нет, и времени нет. Если у тебя от природы нет этой закваски, то ты и не будешь президентом", – сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси отметил, что Зеленский очень "раскованный, улыбчивый и компанейский мужик". Он признался, что президент Украины его смешил во время встречи.

"Он не специально смешил. Он просто сам такой. Он такое ляпнет, в хорошем смысле слова, ну просто умрешь от смеха. Он рожден таким, раскованным, улыбчивым, компанейским мужиком. Он притягивает людей, в этом его особенность", – подытожил белорусский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко также похвалил президента России Владимира Путина за то, что тот не отступает от обещанного.

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