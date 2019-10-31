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31 октября • обновлено в 07:54
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"Он измучен": Богдан признался, что Зеленский устал

1.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно его воспринимает в свой адрес.

Также он переживает из-за критики действий нынешней власти народом. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Богдан "Украинской правде".

"Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", – сообщил Богдан.

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"Он сильно за это переживает. Он действительно измучен", – добавил он.

Богдана рассказал, что Зеленский использует свою известность для того, чтобы исправить имидж Украины в мире.

"Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек. Поскольку такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", – отметил он.

Зеленский и Богдан

Зеленский и Богдан

УП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан сказал, кто на самом деле руководит властью в Украине и подчеркнул, что это не Зеленский.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
З вовочки-членограя стати монікою, це треба вміти. Краще зебіли підіть з посад самостійно-не чекайте поки винесуть вперед ногами
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bregovich mark
bregovich mark
Звичайний шлепер.Токсичний для заграниці.Не дуже розумний,але дуже підлий.
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Невже на новий рік ми почуємо "я устал, я ухожу"?
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