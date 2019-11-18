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18 ноября • обновлено в 11:10
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"Он гениальный схемщик!" Луценко рассказал о встрече с Коломойским

2.7т
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно встречается с олигархами, в том числе с Игорем Коломойский.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". По словам Луценко, он общается "с десятками умных и влиятельных людей", но не называет это дружбой (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На вопрос о том, что программа "Схемы" 31 августа сняла, что Коломойский приезжал домой к Луценко, экс-генпрокурор ответил, что Коломойский – известный шутник. "Он приехал и говорит: "Я тебе на "хвосте" "Схемы" привез". Пришлось ужинать в доме, а не на веранде, так как летали квадрокоптеры везде. А зачем, чтобы квадрокоптеры заглядывали, которую минеральную воду мы пьем? Это же реклама одной из компаний", – сказал Луценко.

Юрий Луценко, Игорь Коломойский

Юрий Луценко, Игорь Коломойский

Новости
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Он отметил, что регулярно общается также и с другими олигархами.

"Общаемся с Коломойским, с Ахметовым – очень редко, но встречался. С Пинчуком регулярно встречался. С Тарутой встречался. Когда занимаешься политикой и даже правоохранительной деятельностью, ты общаться с людьми.

Когда я был генпрокурором, я всегда встречался в присутствии других. Я никогда не встречался один на один, это мое правило. И оно меня много раз выручало", – сказал Луценко.

Он добавил, что во время встречи с Коломойским они говорили "о жизни".

"Мы встречались и говорили о жизни. Коломойский – один из самых умных людей этой страны. Это отнюдь не означает, что я юридически всегда на его стороне. Он гениальный схемщик.

О, так лучше! Он – гениальный комбинатор. Но до тех пор, пока это не лежит в плоскости подозрения, я считаю возможным общаться", – отметил Луценко.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ездил домой в гости к бывшему генпрокурору Украины Юрия Луценко во время выборов.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персоны
Юрий Луценко Игорь Коломойский
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Він – геніальний комбінатор" - тільки одне питання - на чию руку ?
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