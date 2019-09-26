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27 сентября • обновлено в 19:34
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"Он чувствует тренды!" Сенцов раскрыл, зачем Путин пошел на большой обмен

6.5т Читать материал на украинском

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов объяснил, почему президент России Владимир Путин согласится на обмен пленными.

Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии", отметив, что освобождение не было ради этих 35 россиян, главе РФ на них наплевать абсолютно.

"Сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Новые выборы же были в Европарламент, и Европа немножко от этого всего устала. Он эти тренды чувствует и пытается показать, что: "Я - хороший парень, ребята. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо", - подчеркнул Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

112 Украина

По словам украинца, именно его личность не была важна для главы РФ.

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"Путин – очень прагматичный человек и я не того полета птица, чтобы он на меня как-то особенно охотился, нет. Просто у многих ощущение так складывается. Если бы освободили Кольченко, освободили Чирния, а я один остался сидеть - да, это было бы показательно", - уточнил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов рассказал, при каком условии готов пожать руку главе РФ Владимиру Путину.

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Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
Украина
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Испугались, что если он продолжит "голодовку", то нечем будет кормить остальных.
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Южный Гарик
Южный Гарик
35 россиян, среди которых 26 украинцы
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