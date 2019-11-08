"Он будет страдать!" Таинственный "Джокер" назвал свою новую цель

Пранкер "Джокер" заявил, что будет и дальше разоблачать топ-чиновников, депутатов, судей, прокуроров и "проходимцев всех мастей", а его главная цель – это справедливость.

Такое заявление появилось в его Telegram-канале. "Чтобы черное не называли белым. Чтобы зло и лицемерие не прятали за паркетной улыбкой. Я хочу, чтобы правда работала в том месте, где не работает закон и бездействует власть. Я хочу, чтобы люди смеялись", – пояснил он.

Кадр из фильма "Джокер"

При этом он предложил украинцам помочь ему найти новых "жертв":

"Напишите мне коротко свою историю несправедливости. Кто вы и как имя того, кто вас обидел. И он будет страдать".

Как сообщал OBOZREVATEL, канал "Джокер" был создан 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Кроме того, публикацией канала, которая буквально подорвала сеть, стала переписка с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".

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