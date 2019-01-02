''Будет играть не по правилам'': социолог оценил ''сенсацию'' Зеленского

Известный шоумен и актер Владимир Зеленский в рамках своей президентской кампании будет креативен и отойдет от привычных правил.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал социолог Дмитрий Дмитрук. Он уверен, новогоднее выдвижение в президенты Зеленского собрало максимальную аудиторию у экранов телевизоров, что было однозначно хорошим медийным ходом.

"Он собрал максимальное количество аудитории вокруг экранов телевизоров. С точки зрения медийщика, было сделано все в наиболее удачный момент. Он будет действовать нестандартно, не по правилам. Именно на такой стиль сделает ставку он и вся команда", — подчеркнул социолог.

При этом Дмитрук добавил, что социологи уже сделали замер президентских предпочтений украинцев перед официальным началом кампании. Исследование будет обнародовано в ближайшее время.

Стоит отметить, выдвижение создателя "Квартала 95" вызвало колоссальный ажиотаж в сети, кардинально разделив мнения украинцев.

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