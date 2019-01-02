''Будет играть не по правилам'': социолог оценил ''сенсацию'' Зеленского

Известный шоумен и актер Владимир Зеленский в рамках своей президентской кампании будет креативен и отойдет от привычных правил.
Такое мнение OBOZREVATEL высказал социолог Дмитрий Дмитрук. Он уверен, новогоднее выдвижение в президенты Зеленского собрало максимальную аудиторию у экранов телевизоров, что было однозначно хорошим медийным ходом.
"Он собрал максимальное количество аудитории вокруг экранов телевизоров. С точки зрения медийщика, было сделано все в наиболее удачный момент. Он будет действовать нестандартно, не по правилам. Именно на такой стиль сделает ставку он и вся команда", — подчеркнул социолог.
При этом Дмитрук добавил, что социологи уже сделали замер президентских предпочтений украинцев перед официальным началом кампании. Исследование будет обнародовано в ближайшее время.
Стоит отметить, выдвижение создателя "Квартала 95" вызвало колоссальный ажиотаж в сети, кардинально разделив мнения украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно Зеленский сделал сенсационное заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", название которой носит сериал з шоуменом, где он исполняет роль президента Украины.
Согласно последним данным социологических опросов, Зеленский находится на втором месте электоральных симпатий украинцев. Из тех, кто определился с кандидатом на должность президента, за актера готовы проголосовать 11,9% граждан.
В интервью Гордону Зеленский сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.
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