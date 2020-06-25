Суд отобрал у Омеляна паспорта: подробности решения

Экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Высший антикоррупционный суд Украины 25 июня, принял решение, согласно которому Омелян должен прибывать к следователю по первому вызову, информировать о своем местонахождении, воздерживаться от общения со свидетелями дела, а также сдать паспорт гражданина Украины и заграничный. Решение обжалованию не подлежит. Мера пресечения действует до 19 августа (чтобы посмотреть видео судебного заседания, доскролльте до конца).

Суд рассматривал дело относительно занижения доходов бюджета на 30,5 млн гривен. Ранее сам Омелян назвал будущее решение суда "гвоздем в гроб власти шутов и аморальных идиотов".

Судебное заседание по делу Омеляна

"Впервые официально будут судить за реформу! Если раньше за желания и требования изменения убивали, то теперь – пугают тюрьмой и затыкают рот. Сегодня, в 13:40 по адресу Крещатик 42 а, Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство НАБУ об избрании мне меры пресечения по делу 20% скидки на портовые тарифы и сборы, которые были введены в 2018 году коллегиальным решением Кабинета министров Украины", – написал он в Facebook.

Напомним, Омеляну сообщено о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн, из-за изданного указа об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ обнародовало материалы следствия по делу Омеляна, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллиона гривен. Со своей стороны экс-чиновник назвал дело политически мотивированным.