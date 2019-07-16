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Омбудсмены России и Украины обратятся к Зеленскому и Путину: что произошло

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Уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова намерены обратиться к главам двух государств с просьбой о помиловании ряда осужденных.

Об этом омбудсмены заявили на совместном брифинге во вторник, 16 июля, пишет "Интерфакс".

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", – рассказала Денисова.

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Денисова и Москалькова

Денисова и Москалькова

censor.net.ua

Украинский омбудсмен также отметила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков.

Денисова сказала, что поддерживает предложение Москальковой о необходимости оказания медицинской помощи содержащимся под стражей.

Денисова и Москалькова

Денисова и Москалькова

Facebook Людмилы Денисовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советники лидеров "нормандськой четверки" 12 июля договорились об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

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Персоны
Татьяна Москалькова Людмила Денисова Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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