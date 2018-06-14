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Омбудсмен Украины приняла подарок от России: в сети скандал

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Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, которая отправилась в Россию к незаконно удерживаемым политзаключенным, оскандалилась из-за того, что похвасталась подарком российской стороны.

"Приехали в Москву. Сейчас мы в офисе Уполномоченного по правам человека в РФ. Обсуждаем расписание и детали моего визита", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

При этом на одной из фотографий она позирует с подарком от россиян.

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На этот факт обратили внимание в Twitter "Жизнь в Резервации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Денисова отправилась в Россию, чтобы поддержать находящихся в заключении украинцев. Договоренность о ее визите была достигнута во время последнего телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и главой РФ Владимиром Путиным.

Персона
Людмила Денисова
Место
Россия
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