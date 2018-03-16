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Омбудсмен Денисова: все, что нужно знать о ней и кадровых играх

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15 марта новым Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека была назначена нардеп от "Народного фронта" Людмила Денисова. Это решение Верховной Рады опоздало больше, чем на полгода, а связь нового омбудсмена со второй по влиятельности политсилой вызывает сомнения у ряда правозащитников. О том, как выбирали Денисову и что о ней следует знать читайте в материале "Обозревателя".

Как выбирали Денисову: требования и голосование

Предшественницей Денисовой была юрист и экс-заместитель министра юстиции Украины Валерия Лутковская. Ее пятилетняя каденция закончилась еще в апреле 2017 года, однако парламент почти год не мог договориться относительно преемника.

Кандидатуры на этот пост вносит либо председатель парламента, либо не менее 1/4 народных депутатов от конституционного состава Рады, после чего профильный комитет проводит проверку на их соответствие требованиям. А их несколько: гражданство Украины, возраст 40 лет на момент избрания, владение государственным языком, проживание на территории Украины в течение последних пяти лет, опыт правозащитной деятельности и высокие моральные качества.

В мае 2017 года одним из кандидатов стала народный депутат от фракции "Народный фронт" Людмила Денисова. По ее словам, ее выдвинули 125 парламентариев. Но было еще два кандидата - правозащитник Андрей Мамалыга и нардеп от БПП Сергей Алексеев. Последний перед голосованием свою кандидатуру снял, а Рада поддержала назначение Денисовой 280-ю голосами.

Согласно Закону Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека", Рада выбирает омбудсмена тайным голосованием с помощью бюллетеней. Однако раньше такое явление, как тайное голосование нардепы отменили - в сессионном зале предусмотрено открытое голосование с использованием электронной системы. И, в частности, в вопросе избрания обмудсмена, многие усмотрели в этом правовую коллизию. Но все же голосовали депутаты "в открытую".

Само голосование состоялось спустя почти год после определения кандидатов. В кулуарах парламента говорили, что между сильнейшими фракциями якобы есть договоренность - "Народный фронт" дает голоса за Якова Смолия в качестве главы Нацбанка, а БПП - голосует за Денисову. И пока фракции пытались договориться по кадровым вопросам, на посту находилась Валерия Лутковская. В правозащитных кругах о ее работе отзываются хорошо. В частности, за каденцию Лутковской в Украине заработал Национальный превентивный механизм, который мониторит соблюдение прав человека в местах лишения свободы. Но на новый срок ее кандидатура не рассматривалась.

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Что мы знаем о Денисовой: карьера, деньги и опыт

Людмила Денисова родилась в Архангельске (Россия). Там же окончила педагогическое училище по специальности воспитатель. Также образование получила на юридическом факультете Ленинградского государственного университета (по специальности "правоведение") и в Таврическом институте предпринимательства и права ("учет и аудит").

Изначально Денисова работала секретарем судебного заседания, заведующей канцелярией и консультантом Архангельского областного суда. В 1989 году переехала в Украину. С 1991 по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда. В 1998 году она стала министром экономики Автономной Республики Крым, а потом - министром финансов в правительстве АР. Также была депутатом парламента АР Крым.

С 2001 по 2002 год Денисова работала на посту начальника управления Госказначейства в Крыму. В 2005 году вступила во Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По списку БЮТ в 2006 году она была избрана в Верховную Раду. С 2007 по 2010 года Денисова была министром труда и социальной политики и ушла в отставку вместе с Кабмином Юлии Тимошенко. В 2012 году по списку "Батькивщины" она была переизбрана в Верховную Раду. В парламенте работала в Комитете по вопросам социальной политики и труда.

В 2014 году Денисова вышла из "Батькивщины". Спустя несколько месяцев на парламентских выборах она получила мандат по списку партии "Народный фронт". В этом же году (до декабря) в правительстве Арсения Яценюка Денисова занимала пост министра социальной политики.

Согласно электронной декларации в собственности Денисовой есть квартиры площадью 203 кв.м в Киеве и 119,2 кв.м в Севастополе, гараж, а в совместной - ряд нежилых помещений в Крыму. Также Денисова задекларировала автомобиль Audi A6, драгоценные украшения, акции в ЧАО "Крымжелезобетон". Кроме того в совместной собственности у нее находятся несколько предприятий. Среди доходов Денисовой, помимо заработной платы, указан заем в размере 12 млн гривен от Анкудиновой Нины Ивановны. По информации из открытых источников это - ее мать.

Декларация Денисовой

Скриншот

Кроме того, в декларации Денисовой указаны средства на банковских счетах - 94 541 гривна и 15 766 гривен, а также наличные - 57 500 долларов и 7 731 375 гривен. Указан и кредит - 23 919 534 грн.

Декларация Денисовой

Скриншот

При этом, богатый управленческий и политический опыт не добавляют Денисовой очков на посту омбудсмена. В частности потому, что этот пост должен занимать человек без политического "балласта", считают некоторые правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Freedom House.

Более того, формально Денисова не соответствует требованиям, предъявляемым омбудсмену - у нее нет опыта правозащитной деятельности. Но сама новоизбранный Уполномоченный уверена, что ее работа в суде и в сфере социальной политики соответствует требованиям, а опыта хватает для решения задач на новой должности. Одним из приоритетов она определила работу по освобождению заложников и пленных на оккупированных территориях, а также защиту прав людей, которые там проживают.

Отметим, что в мире одна из главных функций омбудсмена - контроль деятельности исполнительных и других органов государственно власти за счет рассмотрения жалоб граждан на действия тех или иных органов или должностных лиц. К сфере работы омбудсмена относится широкий круг задач - контроль и защита соблюдения социально-экономических прав, права на судебную защиту, на доступ к публичной информации, защиту персональных данных, защита от дискриминации, соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин, защита прав детей. В Украине значительная часть работы сосредоточена еще и на соблюдении прав граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Одна из ключевых характеристик омбудсмена - его независимость от всех ветвей власти, включая законодательную. Это предусматривает недопустимость вмешательства в его работу органов государственной власти, политических партий, общественных организаций и СМИ. По сути, омбудсмен должен выступать арбитром между человеком и властью.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине планируют запустить работу офиса финансового омбудсмена.

Персоны
Людмила ДенисоваВалерия Лутковская
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныВерховна Рада України
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