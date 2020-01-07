В ситуации с Оманом, меня смешит не сам факт отдыха, или наспех склепанных официальных встреч. Да и отдых в дорогом отеле...ну и хрен с ним, Зеленский себе это может позволить. Как и в случае с Порошенко на Мальдивах, так и с Зеленским в Омане, попытка не афишировать отдых в обоих случаях- это чтоб не махать красной тряпкой перед малоимущим населением, которое естественно будет на жабе, мол я тут охранником в супермаркете за шесть тысяч гривен пашу, и из всего приобретенного у меня за эти годы только хронический алкоголизм, а эти буржуины тысячи долларов в сутки за отель платят, ишь ты...

В общем у меня тут раздражения нет. Ну отдохнул - и отдохнул. Ну встретился с кем-то там по ходу, и встретился.

Но смешно наблюдать за различными ломами, которые гоняли Пороха Мальдивского, и заткнули рот, или завыли про "невсетакоднозначно" с Вовой Оманским. Жалкие ничтожные личности вы. Ну Дубинский то еще понятно, его мама любит скорость, а сынок любит подлизнуть Игорю Валериевичу.

Но победитель вылизывания задницы у нас определен. И это Михаил Николозович.

Я несколько раз был в Омане. Если ты ездишь по ОАЭ, то в Оман ты можешь попасть даже не желая этого, так как туда заезжают таксисты делая большой крюк, чтоб заправиться на оманских заправках, где топливо стоит копейки.

Так что чуток я посмотрел эту великую страну от которой мы хотим торговли и инвестиций. Если отбросить в сторону работающие там крупные международные корпорации добывающие нефть и сопутствующий им бизнес (по сути, это и есть абсолютная часть ВВП Омана) - то во всем остальном там печалька.

Потому Михаил Николозович сравнивший ОАЭ и Катар с Оманом, сравнил Киву с пальцем.

Ну посмотрим, какую пользу мы увидим от Омана. Саакашвили ж врать не будет...

U.P.D. Не писал про офшорность Омана исключительно потому что Вова пользуется другими офшорными странами.

P.S. Кстати.

Насчет послидовности и Саакашвили. Просто напомню.

Два года назад, в четверг, 1 февраля, активисты партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили провели под Администрацией Президента Украины флешмоб "Чемодан – вокзал – Мальдивы", протестуя против новогоднего отдыха президента Петра Порошенко на Мальдивских островах. Трансляция акции велась в Facebook "Руху нових сил".

Активисты в театрализованной форме воспроизвели, по их словам, "роскошный отдых Порошенко".

Некоторые участники флешмоба были одеты в купальники и тельняшки, держали чемоданы, надувные круги и водолазные маски, а также ананасы и другие экзотические фрукты.

В то же время другие активисты были одеты в камуфляжную форму и делали вид, что мерзнут в окопах.

Как хорошо что с того времени бойцы перестали мерзнуть в окопах во время дорогого отдыха президента. И все что для этого надо было, это засунуть Лизу Богуцкую в партию "Слуга Народа" и сделать "РНС" технической партией "Слуги Народа".

#50_оттенков_Саакашвили

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