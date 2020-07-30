Ольга Стефанишина: задайте вице-премьеру острый вопрос

Политика 15:49, 30.07.2020 Обновлено: 16:19, 30.07.2020

Гостьей программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 30 июля, станет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители Obozrevatel TV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Ольгой Стефанишиной сегодня в 17:30.

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Политика

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