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Ольга Червакова: задайте депутату откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 4 июля станет депутат Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Ольга Червакова: задайте депутату откровенный вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Черваковой сегодня в 17:30.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если бы депутаты ещё и правду отвечали))))))судя по фото должность ей подарили))))
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