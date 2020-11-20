Кабмин уволил и.о. министра энергетики Буславец: кто занял должность

Исполняющую обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольгу Буславец в пятницу, 20 ноября, сняли с должности.

Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет министров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

Обязанности Буславец будет временно исполнять заместитель министра энергетики Юрий Николаевич Бойко.

Напомним, Буславец руководила ведомством с 16 апреля 2020 года.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что она останется работать в правительственной команде, сказано на сайте Кабмина.

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Юрий Бойко Пресс-служба Минэнерго

Известно, что Юрий Николаевич Бойко родился в 1972 году в городе Ривне.

До назначения в Министерство энергетики он был заместителем директора по экономике и финансам в компании "Энергорынок" (с 2014 года).

В сфере энергетики он работает около 25 лет. Был главой Броварского района электрических сетей "Киевоблэнерго", занимал руководящие должности в "Киевоблэнерго" в столице, в компаниях "Метрополия", "Новые энергетические технологии", "Черниговоблжнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров уволил Владимира Усова с должности главы Государственного космического агентства Украины.