Кабмин уволил и.о. министра энергетики Буславец: кто занял должность
Уволить и.о. министра Кабмин решил на внеочередном заседании
Ее место занял заместитель, который пришел в Министерство в мае 2020 года
Исполняющую обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольгу Буславец в пятницу, 20 ноября, сняли с должности.
Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет министров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.
Обязанности Буславец будет временно исполнять заместитель министра энергетики Юрий Николаевич Бойко.
Напомним, Буславец руководила ведомством с 16 апреля 2020 года.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что она останется работать в правительственной команде, сказано на сайте Кабмина.
Известно, что Юрий Николаевич Бойко родился в 1972 году в городе Ривне.
До назначения в Министерство энергетики он был заместителем директора по экономике и финансам в компании "Энергорынок" (с 2014 года).
В сфере энергетики он работает около 25 лет. Был главой Броварского района электрических сетей "Киевоблэнерго", занимал руководящие должности в "Киевоблэнерго" в столице, в компаниях "Метрополия", "Новые энергетические технологии", "Черниговоблжнерго".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров уволил Владимира Усова с должности главы Государственного космического агентства Украины.