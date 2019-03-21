Історія – це дуже вперта і наполеглива сила. Вона повертає цілі країни і народи у точку відліку і не пробачає невивчених уроків. Українці, як ніхто, мали багато шансів у цьому пересвідчитись. І саме зараз ми вийшли на нове коло, коли наступники складають іспит, що не склали попередники.

Що б не робили московіти, або всі ті інші, хто хотів би бачити нашу державу слабкою і залежною, паростки все одно дадуть плоди. Все чужерідне згине і звільнить місце для справжнього, пише Олена Добровольська для enigma.ua.

Особливо це стосується символів. Пам`ятні дати, річниці, герб, прапори і важливі постаті – все те, під чим гуртується суспільство, обріхані сотні років і сотні разів тими, хто відчайдушно боїться. А боїться хто? Той хто прийшов в чужий дім і на чужу землю і назвав їх своїми. І той хто радо впустив окупанта.

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Оце і є проста формула – хто боїться прапору, який збирав під собою захисників у визвольній боротьбі? Окупанти і зрадники. Всім іншим немає чого боятись.

Під червоно-чорним прапором йшли у бій українські добровольчі батальйони в 2014 році.

Червоно-чорний прапор майорів на майдані поруч із жовто-блакитним. Навіть там, де це неможливо було уявити.

Це грудень 2013 року, Харків

Наразі спроби додати червоно-чорний прапор до офіційно визнаних символів України натикається на супротив. Супротив цей чинять, нескладно здогадатись – представники окупантів і зрадників, а саме так званого "опозиційного блоку". Нагадаю лише, що вороги української державності однаково ненавидять і синьо-жовтий прапор, і Тризуб.

Наприклад, у Павлограді (поки що Дніпропетровська область), депутати міської ради лякаються червоно-чорного прапору як чорт ладану. Найпримітніші – Абдулова Маргаріта (оппоблок) і Приходько Дмитро (оппоблок).

Такі недоукраїнці звісно є в кожній міській чи обласній раді. Іноді це ті, хто облаштувався у теплому українському кліматі, переїхавши з РФ. Або їх нащадки. Або ті, хто має паталогічну українофобію. Це вони рубають програми з патріотично-військового виховання молоді, не голосують за визнання добровольців, ріжуть бюджет на потреби ветеранів, влаштовують лайно-акції "яговорюпорусски", мутять воду у конкурсах на посади керівників культурних закладів. І все це дуже запекло, як в останній раз, бо вони як ніхто розуміють, яке величезне значення має ідеологічна складова існування держави. Без цього стрижню, знають вони, це буде не держава, а кисіль з брюкви. І так, це зазвичай були вони, коли треба було мобілізувати проросійський елемент під час "руської весни".

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Саме вони голосували проти того, щоб червоно-чорний прапор вивішували перед будівлею місцевої міської ради. Всі інші – то просто коньюнктурщики, які просто чекають чим закінчаться президентські вибори, а потім – парламентські. А раптом прийде хтось, хто поверне кермо у східному напрямку? І вже не треба буде відзначати День Захисника 14 жовтня. І можна буде знову зневажати ветеранів УПА. А потім і тих, хто пішов на війну п`ять років тому, теж призначать злочинцями. А ти голосував за червоно-чорний прапор і через це можеш не отримати тепленького місця.

Але ви ж пам`ятаєте? Все чужерідне згине і все одно звільнить місце для справжнього

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