В результате обмена пленными между Украиной и Россией был освобожден террорист "ДНР" Владимир Цемах, причастный к катастрофе самолета "Боинг" над Донбассом. Стоила ли игра свеч? И каковы шансы на то, что он даст показания?

Вероятность минимальна, потому что для этого Голландия должна требовать его экстрадиции из Российской Федерации.

Голландская прокуратура за полтора года не удосужилась приехать в Украину. Он (Цемах. - Ред.) был в следственном изоляторе, доступ к нему был. К нему могли приехать и задать ему миллион вопросов, зафиксировать его ответы и на бумаге, и с помощью аудио и видеотехники. Но если мы говорим, что мы обмениваем наших граждан, то в данном случае такой шаг Украины можно оправдать, игра стоит свеч.

Сыграет ли освобождение Цемаха какую-то роль в предстоящей "нормандской" встрече? Может ли Путин отплатить добром за этот жест Украины?

Владимир Цемах Главком

Путин никогда не платит добром. У него такой характер, у него такой стиль. Вспомните хотя бы один случай компромисса Путина. Таких примеров за 20 лет его правления не существует. Он не "Мистер Компромисс".

У него есть одно "скромное" человеческое желание: суверенитет Украины. Мы не знаем всех тайных договоренностей по поводу обмена, мы не знаем, чем поступился Зеленский. Но, кроме суверенитета Украины на сегодняшний день Путина не интересует больше ничего от нашей страны.

И если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом, в той или иной степени.

Команда президента Зеленского начала говорить об амнистии. В одном из интервью в августе Разумков обронил фразу о том, что, наверное, особый статус Донбассу придется давать…

Если и дальше пойдет такая тенденция, дескать, вот, обменяли этих незаконно удерживаемых, а далее, как говорит Зеленский, будем продолжать в этом же духе. Как я понимаю, на ближайшую сессию будет вынесен закон об амнистии или об особом статусе региона Донбасс.

Учитывая наличие у "Слуги народа" большинства в Верховной Раде, принятие этих решений – вообще не проблема, это технический момент. Нужно только поставить вопрос на голосование и нажать на кнопки.

Как отреагирует на это общество – это уже другой вопрос.

Но на сегодняшний день я вижу, что взят курс на "мир любой ценой". Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует.

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