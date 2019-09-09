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10 сентября • обновлено в 06:43
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Олег Жданов
Олег Жданов
Военный эксперт Все статьи автора

Чем Путин заплатит Зеленскому за Цемаха

16.4т Читать материал на украинском

В результате обмена пленными между Украиной и Россией был освобожден террорист "ДНР" Владимир Цемах, причастный к катастрофе самолета "Боинг" над Донбассом. Стоила ли игра свеч? И каковы шансы на то, что он даст показания?

Вероятность минимальна, потому что для этого Голландия должна требовать его экстрадиции из Российской Федерации.

Голландская прокуратура за полтора года не удосужилась приехать в Украину. Он (Цемах. - Ред.) был в следственном изоляторе, доступ к нему был. К нему могли приехать и задать ему миллион вопросов, зафиксировать его ответы и на бумаге, и с помощью аудио и видеотехники. Но если мы говорим, что мы обмениваем наших граждан, то в данном случае такой шаг Украины можно оправдать, игра стоит свеч.

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Сыграет ли освобождение Цемаха какую-то роль в предстоящей "нормандской" встрече? Может ли Путин отплатить добром за этот жест Украины?

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Главком

Путин никогда не платит добром. У него такой характер, у него такой стиль. Вспомните хотя бы один случай компромисса Путина. Таких примеров за 20 лет его правления не существует. Он не "Мистер Компромисс".

У него есть одно "скромное" человеческое желание: суверенитет Украины. Мы не знаем всех тайных договоренностей по поводу обмена, мы не знаем, чем поступился Зеленский. Но, кроме суверенитета Украины на сегодняшний день Путина не интересует больше ничего от нашей страны.

И если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом, в той или иной степени.

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Команда президента Зеленского начала говорить об амнистии. В одном из интервью в августе Разумков обронил фразу о том, что, наверное, особый статус Донбассу придется давать…

Если и дальше пойдет такая тенденция, дескать, вот, обменяли этих незаконно удерживаемых, а далее, как говорит Зеленский, будем продолжать в этом же духе. Как я понимаю, на ближайшую сессию будет вынесен закон об амнистии или об особом статусе региона Донбасс.

Учитывая наличие у "Слуги народа" большинства в Верховной Раде, принятие этих решений – вообще не проблема, это технический момент. Нужно только поставить вопрос на голосование и нажать на кнопки.

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Как отреагирует на это общество – это уже другой вопрос.

Но на сегодняшний день я вижу, что взят курс на "мир любой ценой". Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует.

Смотрите видео по теме:

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Автор
Олег Жданов Олег Жданов
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Владимир Цемах Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Набираем поп-корна и ждем нового Майдана-укротупорезы должны закрыть проект Украина.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Алкашенко Пэтро, а у вас вибуху АЕС...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Можливо і команда Зе більш хитріша і обіцяє одне, але на поступки не піде
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
voznyk ruslan, ну, при всій неповазі, путін же далеко не ідіот....
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Бидло обрало непрофесійного малороського блазня, тепер всі будемо в ж"пі. Або новий Майдан, або країні гаплик.
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