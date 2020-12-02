У Зеленского отреагировали на скандал вокруг заместителя Ермака: Татаров обвинил НАБУ в "слухах"

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда", заявил, что это не так и окружение главы Бюро Артема Сытника "распространяет слухи" о нем.

Комментарий сотрудника ОП опубликовало издание LIGA.net. О скандале с вероятной попыткой Офиса генерального прокурора сорвать дело в отношении Татарова (о чем заявило НАБУ) также высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и его Офис исповедуют "принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов" и "поддержат любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах".

Подоляк назвал выдумкой информацию о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова.

"Это неприемлемо с точки зрения закона и морали", – сказал Подоляк.

Сам Татаров заявил следующее: "Распространяемые окружением главы НАБУ слухи о том, что я якобы причастен к каким-то преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности. Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа".

Татаров добавил, что работает в Офисе президента в штатном режиме.

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