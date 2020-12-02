У Зеленского отреагировали на скандал вокруг заместителя Ермака: Татаров обвинил НАБУ в "слухах"
В ОП утверждают, что защищать сотрудника никто не собирается
Сам заместитель Андрея Ермака говорит о своей невиновности
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда", заявил, что это не так и окружение главы Бюро Артема Сытника "распространяет слухи" о нем.
Комментарий сотрудника ОП опубликовало издание LIGA.net. О скандале с вероятной попыткой Офиса генерального прокурора сорвать дело в отношении Татарова (о чем заявило НАБУ) также высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и его Офис исповедуют "принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов" и "поддержат любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах".
Подоляк назвал выдумкой информацию о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова.
"Это неприемлемо с точки зрения закона и морали", – сказал Подоляк.
Сам Татаров заявил следующее: "Распространяемые окружением главы НАБУ слухи о том, что я якобы причастен к каким-то преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности. Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа".
Татаров добавил, что работает в Офисе президента в штатном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давлении на следствие и попытке сорвать дело в отношении Олега Татарова со стороны Офиса генпрокурора.
Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.