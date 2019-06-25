За поисками 11-летней Даши Лукьяненко следила вся страна. Шесть дней сотни правоохранителей, волонтеров и простых граждан прочесывали каждый метр поселка Ивановка, где жила девочка.

К силам полиции, Нацгвардии, кинологам с собаками и водолазам присоединились участники местного аэроклуба, которые осматривали окрестности с воздуха. Нашли Дашу неподалеку от дома. 22-летний подонок-сосед затащил ребенка к себе домой, раздел и задушил. А после – решил избавиться от тела, утопив его в выгребной яме у себя во дворе.

Пока украинцы оплакивали ужасную смерть невинного ребенка, в Запорожской области задержали мерзавца, систематически насиловавшего 2-летнюю малышку и снимавшего свои преступления на видео для последующей продажи в сети.

В самом Запорожье буквально на днях в полицию поступило заявление от молодой женщины, которая сообщила, что ее сожитель изнасиловал 7-летнюю дочь.

Приблизительно в то же время, когда было найдено тело Даши, в Малиновском районе Одессы 64-летний пьяный продавец ларька надругался над 13-летней девочкой, которую родители отправили за покупками. А в начале июня в Херсонской области 7-летняя девочка стала жертвой насилия со стороны знакомого собственного папы, который временно остановился у них.

По данным первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, только 23-24 июня в разных регионах Украины были изнасилованы пятеро детей в возрасте от 2 до 15 лет.

Такое происходит каждый день! С нашими детьми! Те шокирующие случаи, о которых мы читаем в новостях, всего лишь верхушка айсберга: о большинстве преступлений по отношению к малышам никто и никогда так и не узнает. Частично – из-за нежелания родителей пострадавших детей "выносить сор из избы" (ведь чаще всего насильники – это родственники, соседи или близкие знакомые), частично – из-за того, что преступники запугивают уже сломленных детей.

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Украинская Фемида преступно снисходительна к насильникам-педофилам. Зачастую, если дело все же доходит до суда, они получают от 6 до 9 лет тюрьмы. И, в большинстве случаев, оказываются на воле, отсидев половину или две трети срока. Их отпускают за "хорошее поведение". При этом, количество рецидивов в таких преступлениях стремительно приближается к 100%. И в следующий раз большинство педофилов учитывают предыдущие ошибки – и делают все, чтобы больше не попасться. Я считаю, что насилие по отношению к детям – самое страшное, что может быть. Поэтому уже два года вместе с коллегами, адвокатами, представителями полиции и прокуратуры, врачами и криминалистами, мы добиваемся принятия законопроекта 6607, призванного защитить наших детей от сексуального насилия. Мы изучили опыт множества других стран. Взяли лучшие практики и наиболее эффективные законодательные нормы, с помощью которых там пытаются защитить детей от извращенцев. Мы создали свой комплекс мер, которые помогут остановить насилие, приобретающее масштабы эпидемии.

Прежде всего, мы прописали создание Единого реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении детей. Это крайне важно для того, чтобы не допустить таких людей к работе в детских учреждениях. По замыслу, реестр должен быть открытым частично – чтобы, с одной стороны, обеспечить к нему доступ правоохранительных органов и Минюста, а с другой – избежать самосудов. Важно, чтобы руководители детских учреждений могли по запросу проверить того или иного претендента на трудоустройство.

В первой редакции законопроекта мы предложили ужесточить наказание для педофилов до 20 лет лишения свободы без возможности досрочного освобождения или амнистии. Этот срок взят не с потолка, он рассчитан с учетом рекомендаций криминологов, сексологов и медиков. Он давал уверенность, что насильник-педофил пик своей сексуальной активности проведет за решеткой, где не сможет никому навредить. Кроме того, при повторном совершении преступления, предусматривалось безальтернативное пожизненное заключение.

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Еще одна составляющая законопроекта – возможность добровольной химической кастрации. Речь идет о введении медицинских препаратов, которые снижают сексуальную активность. В нашем законопроекте такая процедура была предусмотрена только для тех, кто является педофилом в клиническом понимании этого термина, то есть страдает от соответствующего психического заболевания. Изначально такое обращение по своей инициативе мог подать осужденный, отбывший половину срока (10 лет). После прохождения судебной, психиатрической и общемедицинской экспертиз и решения суда, ему назначался прием соответствующих препаратов. Сначала в тюрьме, потом – на воле.

Был предусмотрен и комплекс "предохранителей", исключающих махинации, например, надуманные "противопоказания" к процедуре. До конца своих дней освобожденный педофил должен был находиться под контролем правоохранительных органов. А за пропуск очередной процедуры ему "светило" лишение свободы сроком от 6 месяцев до 2,5 лет. Этот законопроект мы зарегистрировали в Верховной Раде, рассчитывая, что судьба детей небезразлична большинству народных депутатов, и проблем с его принятием не будет. Вместо этого начался ад. Профильные комиссии, десятки правозащитников и даже представители МВД и ГПУ вдруг очень "озаботились" тем, что предлагаемые нами изменения "нарушают права человека". Беспокоясь о комфорте педофилов, мало кто думал о правах детей, которых, как оказалось, в Украине защитить некому. Мы ввязались в долгую и изнурительную борьбу за каждый пункт, каждую букву нашего законопроекта. По сути, нас принуждали идти на компромисс между правами детей и правами преступников. Почему-то, больше всего нареканий вызвало наше предложение о добровольной (подчеркиваю – добровольной) химической кастрации. Хотя эта норма действует в Германии, Южной Корее, Аргентине. Более того, в США и некоторых странах Европы - Польше, Великобритании, до сих пор применяют принудительную химическую кастрацию и, о чудо! никто не возмущается тем, что это нарушает какие-то права преступников. Более того, принудительная кастрация действует в России и Казахстане, а в Чехии и вовсе применяют хирургическую кастрацию. Но, еще более ожесточенные споры вызвало наше предложение о 20 годах лишения свободы для педофилов. Как оказалось, для многих законодателей и даже для отдельных правозащитников насилие над детьми не такое уж тяжкое преступление. А значит, оно не заслуживает большего наказания, чем максимальный срок, предусмотренный в Уголовном кодексе Украины - 15 лет.

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После изнурительных дебатов мы согласились снизить срок наказания до 12-15 лет, с возможностью проведения добровольной химической кастрации после 9 лет за решеткой. Возмутило наших оппонентов также предложение создания реестра педофилов. При этом, если правозащитники больше всего выступали против "разглашения персональных данных" и невозможности исключить попавшего в реестр преступника даже после погашения судимости, то правоохранители и представители ГПУ просто не хотели этот реестр вести.

После консультаций с правоохранительными органами компромисс был найден: обязанность вести этот реестр была переложена на Минюст. За эти два года мы дважды дорабатывали законопроект. Искали "золотую середину". Пытались снять возражения, не снизив эффективности наших предложений. Обращались даже к спикеру ВРУ Андрею Парубию с просьбой неотложно вынести законопроект 6607 в сессионный зал (после вопиющего случая, когда на очередном заседании Комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности один из членов Комитета совершил демарш – вышел, сорвав кворум). На днях от профильного комитета мы получили ответ: эта сессия закончилась – готовьтесь к следующей. Вот только незадача: на следующую сессию соберется уже парламент нового созыва. И если наш законопроект не рассмотреть сейчас хотя бы в первом чтении – новоизбранные депутаты его рассматривать уже не будут. После случая с Дашей Лукьяненко проблема педофилии вышла далеко за круг неравнодушных к этой проблеме энтузиастов и вылилась в петицию на сайте ВРУ с требованием принять наш законопроект. Всего за два дня количество подписавших эту петицию украинцев перевалило за 30 тысяч (при необходимых 25). Отдельные нардепы уже начали собирать подписи за проведение внеочередной сессии для принятия этого важного закона. На все про все у нас остается всего две недели. Если парламент так и не прислушается к воле людей, не вижу иного выхода, кроме как выходить на улицу. Ведь у каждого из нас есть дети.

Их защита – наша прямая обязанность. Наша задача, в конце концов, заставить государство заботиться не только о правах педофилов и извращенцев, но обеспечить безопасность маленьких украинцев. Потому что у государства, которое не бережет собственных детей – нет будущего.

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