Радикал Ляшко устроил тур к избирателям с песней о "скотыняках" и снял клип о спасении мира. Видео

Дарья Дурова Политика 01:16, 23.10.2020

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко перед местными выборами-2020 выпустил агитационную песню, в которой пообещал "взять всех скотыняк на вила".

Эту композицию политик исполнял в нескольких округах на Черниговщине, передает Telegram-канал "Типичная Украина". Кроме того, экс-нардеп выпустил "остросюжетный" клип. Его опубликовали на странице Ляшко в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Олег Ляшко показал голый торс
Кадр из клипа

Припев песни содержит коронную фразу политика о "скотыняках" (на языке оригинала):

Не відступай – у правді сила,

Всіх скотиняк візьмем на вила...

Скриншот

В клипе Ляшко показал свой голый торс, попил воды из колодца, порубил дрова и, кроме прочего, спас мир от злодея, надев красный плащ и взяв в руки вила.

Олег Ляшко с вилами
Кадр из клипа

Главного злодея политик выгнал с фразой: "Иди внуков нянчи, старый п*рдун".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Ляшко объявил, что его жена Росита баллотируется на выборах в Киевский областной совет. Он сказал, что "немного боится ее".

Комментировать
Политика

Смотрите также

Скандальная Чичерина после паспорта "ЛНР" получила гражданство "ДНР"

В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 22 октября

Украинцы – о вояже "слуг" на Донбасс: седьмой год войны, а глаза открылись перед выборами

Убили единственную звездочку родителей: эксклюзивные подробности ДТП с подполковником ГСЧС под Харьковом

Киевские больницы накрыла волна самоубийств из-за COVID-19. Врач откровенно рассказал о проблеме. Эксклюзив