Радикал Ляшко устроил тур к избирателям с песней о "скотыняках" и снял клип о спасении мира. Видео

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко перед местными выборами-2020 выпустил агитационную песню, в которой пообещал "взять всех скотыняк на вила".

Эту композицию политик исполнял в нескольких округах на Черниговщине, передает Telegram-канал "Типичная Украина". Кроме того, экс-нардеп выпустил "остросюжетный" клип. Его опубликовали на странице Ляшко в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Припев песни содержит коронную фразу политика о "скотыняках" (на языке оригинала):

Не відступай – у правді сила,

Всіх скотиняк візьмем на вила...

В клипе Ляшко показал свой голый торс, попил воды из колодца, порубил дрова и, кроме прочего, спас мир от злодея, надев красный плащ и взяв в руки вила.

Главного злодея политик выгнал с фразой: "Иди внуков нянчи, старый п*рдун".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Ляшко объявил, что его жена Росита баллотируется на выборах в Киевский областной совет. Он сказал, что "немного боится ее".