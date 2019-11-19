Забросали презервативами: Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом. Видео

Бориспольский горрайонный суд во вторник, 19 ноября, начал рассмотрение дела лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в нанесении телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу.

К 14:00 под зданием суда собрались активисты. Часть из них выступила в поддержку политика, другие же – против, пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Когда же появился сам Ляшко, с ним произошел неприятный инцидент – участники движения "Вирок" бросили в политика презервативы, наполненные вазелином.

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Защита Ляшко взбунтовалась из-за того, что Герус, который якобы в начале не имел никаких претензий, резко заявил о статусе пострадавшего. Несколько народных депутатов изъявили желание взять Ляшко на поруки.

В зале суда просмотрели видеозапись с дракой нардепа и главного "радикала" и зачитали документы, которые были приобщены к делу.

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Ляшко пришел в суд из-за драки с Герусом Страна

Прокурор отметил, что "видео, которое видела вся страна – самое красноречивое доказательство" вины Ляшко, а Герус, по его словам, показания не менял.

В связи с этим он попросил у суда для Ляшко два месяца содержания под стражей без альтернативы залога. "Залога не может быть, если речь идет о насилии. А насилие мы определяем исключительно на основании уголовного кодекса Украины", – добавил прокурор.

Ляшко в ответ заявил, что защищал национальные интересы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Драка между Ляшко и Герусом произошла в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

Ляшко обратился в ГПУ с требованием открыть против Геруса уголовное производство за предательство национальных интересов и злоупотребление властью.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!