Виправдання Зеленського на зустрічі з Трампом просто принизливі.

Подивіться лише на позу, в якій сидить "незалежний президент, який нічого не просить".

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом Українська правда

Якби моя партія була в парламенті, я б уже ініціював початок процедури імпічменту Зеленського за незаконне політично мотивоване втручання в роботу правоохоронних органів і за дії проти національної безпеки України.

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