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27 сентября • обновлено в 20:25
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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Украинский политик, лидер Радикальной партии Все статьи автора

Принизливі виправдання Зеленського перед Трампом

6.5т Читать материал на украинском

Виправдання Зеленського на зустрічі з Трампом просто принизливі.

Подивіться лише на позу, в якій сидить "незалежний президент, який нічого не просить".

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

Українська правда

Новости
Допомагали з 2014 року: в Німеччині упіймали Зеленського на брехні

Якби моя партія була в парламенті, я б уже ініціював початок процедури імпічменту Зеленського за незаконне політично мотивоване втручання в роботу правоохоронних органів і за дії проти національної безпеки України.

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Автор
Олег Ляшко Олег Ляшко
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Ляшка
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Тарас Бор
Тарас Бор
Завалил бы ты своё ибало, Олежек.Уж не тебе подванивать о достоинстве.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А Олег Валерійович, не хоче розказати, як він розповідав що з народом, а потім через двадцять хвилин, вся його фракція одноголосно за пенсійну реформу голосувала?
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Вид типа "Шеф, усьо пропало!".
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Муркин Шура
Муркин Шура
Kutovoy Yuriy, гляньте в зеркало, у вас в жизни даже ничего не случилось, так что нечему пропадать!))
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