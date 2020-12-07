"Радикал" Ляшко выложил домашнее видео с поцелуями

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал видео, где танцует со своей женой Роситой под песню "Все для тебя" российского певца Стаса Михайлова.

Соответствующую запись политик опубликовал на странице в Twitter в понедельник, 7 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео видно только Ляшко и его супругу, однако на фоне слышно голоса других людей. Где именно были сделаны кадры, не уточняется.

Ляшко и Росита танцевали и о чем-то переговаривались, политик при этом улыбался. В конце танца супружеская пара поцеловалась в щеку.

"С любимой жизнь на крыльях!" – написал в своем посте лидер "Радикальной партии".

Напомним, пара официально поженилась 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни в гражданском браке.

Супруги воспитывают 18-летнюю дочь Владиславу. В мае 2020 года стало известно, что у экс-нардепа и Роситы родился сын. Ранее Ляшко публиковал фото беременной жены.

Із коханою життя на крилах! pic.twitter.com/SJnbemjjxH — Олег Ляшко (@OVLiashko) December 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выборами Олег Ляшко выпустил клип на агитационную песню, в которой обещал "взять всех скотыняк на вила". В ролике украинский политик предстал в образе супергероя с красным плащом и вилами.