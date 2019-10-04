Адвокат и бывший помощник нардепов: что известно о новом главе ЦИК из "Слуги народа"

Новым главой Центральной избирательной комиссии Украины стал 39-летний представитель президентской фракции "Слуга народа" Олег Диденко.
Он был единственным кандидатом на данную должность, передает "Инфтерфакс-Украина".
Все 16 голосовавших членов Центризбиркома в пятницу, 4 октября, поддержали избрание Диденко.
Олег Диденко стал главой ЦИК: что о нем известно
Что известно о новом главе ЦИК
Диденко родился в 1980 году в г. Снятин Ивано-Франковской области. Он входил в состав предыдущего Центризбиркома от партии "УДАР".
По данным "ТСН", до этого занимался частной юридической практикой, а также был помощником-консультантом нардепов. Он также имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.
Диденко владеет земельным участком (общая площадь 1550 кв. м) в селе Куты Косовского района Ивано-Франковской области, жилым домом (87,43 кв. м) в этом же селе, а также квартирой (53,9 кв. м) в селе Ясногородка Макаровского района Киевской области.
Ездит новый глава ЦИК на автомобиле Audi Q7 2013 года выпуска.
Олег Диденко стал главой ЦИК
Деловая столица
Его зарплата в ЦИК за 2018 год составила более 590 тыс. грн. Диденко также задекларировал наличные средства: $41200, 7300 евро и 84000 грн.
В декларации указано, что у Диденко есть жена Юлия и сын Захар. Юлия Диденко задекларировала кольцо из драгоценного металла с драгоценным камнем и две норковых шубы. В 2018 году она получила 10320 грн социальной помощи при рождении ребенка. Также супруга Диденко владеет $26000 наличных средств.
Олег Диденко стал главой ЦИК
УНИАН
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию 9 сентября.
В ВРУ поступило представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.
Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Раде и некоторые представители других политсил поддержали представление Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.
Постановление Верховной Рады "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликовали в газете "Голос Украины" утром 18 сентября.
4 октября парламентское большинство в Верховной Раде Украины назначило новый состав Центральной избирательной комиссии.
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