Адвокат и бывший помощник нардепов: что известно о новом главе ЦИК из "Слуги народа"

Новым главой Центральной избирательной комиссии Украины стал 39-летний представитель президентской фракции "Слуга народа" Олег Диденко.

Он был единственным кандидатом на данную должность, передает "Инфтерфакс-Украина".

Все 16 голосовавших членов Центризбиркома в пятницу, 4 октября, поддержали избрание Диденко.

Олег Диденко стал главой ЦИК: что о нем известно

Что известно о новом главе ЦИК

Диденко родился в 1980 году в г. Снятин Ивано-Франковской области. Он входил в состав предыдущего Центризбиркома от партии "УДАР".

По данным "ТСН", до этого занимался частной юридической практикой, а также был помощником-консультантом нардепов. Он также имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Диденко владеет земельным участком (общая площадь 1550 кв. м) в селе Куты Косовского района Ивано-Франковской области, жилым домом (87,43 кв. м) в этом же селе, а также квартирой (53,9 кв. м) в селе Ясногородка Макаровского района Киевской области.

Ездит новый глава ЦИК на автомобиле Audi Q7 2013 года выпуска.

Олег Диденко стал главой ЦИК Деловая столица

Его зарплата в ЦИК за 2018 год составила более 590 тыс. грн. Диденко также задекларировал наличные средства: $41200, 7300 евро и 84000 грн.

В декларации указано, что у Диденко есть жена Юлия и сын Захар. Юлия Диденко задекларировала кольцо из драгоценного металла с драгоценным камнем и две норковых шубы. В 2018 году она получила 10320 грн социальной помощи при рождении ребенка. Также супруга Диденко владеет $26000 наличных средств.

Олег Диденко стал главой ЦИК УНИАН

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