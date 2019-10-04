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6 октября • обновлено в 18:15
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Адвокат и бывший помощник нардепов: что известно о новом главе ЦИК из "Слуги народа"

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Новым главой Центральной избирательной комиссии Украины стал 39-летний представитель президентской фракции "Слуга народа" Олег Диденко.

Он был единственным кандидатом на данную должность, передает "Инфтерфакс-Украина".

Все 16 голосовавших членов Центризбиркома в пятницу, 4 октября, поддержали избрание Диденко.

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Олег Диденко стал главой ЦИК: что о нем известно

Олег Диденко стал главой ЦИК: что о нем известно

Что известно о новом главе ЦИК

Диденко родился в 1980 году в г. Снятин Ивано-Франковской области. Он входил в состав предыдущего Центризбиркома от партии "УДАР".

По данным "ТСН", до этого занимался частной юридической практикой, а также был помощником-консультантом нардепов. Он также имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Диденко владеет земельным участком (общая площадь 1550 кв. м) в селе Куты Косовского района Ивано-Франковской области, жилым домом (87,43 кв. м) в этом же селе, а также квартирой (53,9 кв. м) в селе Ясногородка Макаровского района Киевской области.

Ездит новый глава ЦИК на автомобиле Audi Q7 2013 года выпуска.

Олег Диденко стал главой ЦИК

Олег Диденко стал главой ЦИК

Деловая столица

Его зарплата в ЦИК за 2018 год составила более 590 тыс. грн. Диденко также задекларировал наличные средства: $41200, 7300 евро и 84000 грн.

В декларации указано, что у Диденко есть жена Юлия и сын Захар. Юлия Диденко задекларировала кольцо из драгоценного металла с драгоценным камнем и две норковых шубы. В 2018 году она получила 10320 грн социальной помощи при рождении ребенка. Также супруга Диденко владеет $26000 наличных средств.

Олег Диденко стал главой ЦИК

Олег Диденко стал главой ЦИК

УНИАН

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Место
Украина
Теги
ЦИК Партия Слуга народа
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Бідненько по декларації
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