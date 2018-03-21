Окучивал американцев: СМИ сообщили о намерениях Холодницкого получить новый пост

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в последнее время настойчиво предлагал себя в качестве кандидата на пост генпрокурора Украины.

Об этом пишет УП со ссылкой на свои источники в Блоке Петра Порошенко.

"Холодницкий несколько месяцев окучивал американцев, предлагая себя на должность генпрокурора. Вот и поплатился", - рассказал изданию один из собеседников в БПП.

В то же время в окружении самого руководителя САП эту информацию называют абсолютной ложью.

"Холодницкий даже пьяный никогда такого не говорил. Это ложь абсолютная", - заверил издание источник в Антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Также накануне стало известно, что в его кабинете была обнаружена прослушка НАБУ.

Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.