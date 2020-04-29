Окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Операция уже получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

Контрабанда осуществляется на президентских самолетах, которые доставляют средства индивидуальной защиты для медучреждений в Украине. Об этом в Facebook написала журналистка Светлана Крюкова.

"Все слышали об известных президентских самолетах, которые совершают чартерные рейсы и доставляют средства индивидуальной защиты для медучреждений. Сначала это были "Боинги" компании SkyUP. Теперь уже в воздух подняли и "Мрію". Наш гарант каждый вечер искренне убеждает всю страну в том, что это делается с целью обеспечения медучреждений всем необходимым для борьбы с эпидемией. Однако есть и обратная сторона медали, о которой мало кто знает, но вскоре узнают все", – рассказала она.

Чартерные грузы из Китая

По словам Крюковой, окружение Зеленского занимается контрабандой товаров медицинского и другого назначения для коммерческих компаний крупных торговых сетей.

"Контрабанда – это без документов, за наличные, по-жлобски. Малый и средний бизнес находятся на грани банкротства. Выходят с митингами под Кабмин. В то время как отдельные приближенные Зеленского богатеют с каждым рейсом. Масштаб этой аферы огромный. Потому что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети. Имена дельцов, принимающих участие в операции "Баум", хорошо известны", – отметила Крюкова.

Журналистка пообещала вскоре раскрыть фамилии и детали расследования.

Напомним, что самолет Ан-225 "Мрія" присоединился к перевозке гуманитарных грузов – медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мать жителя Кропивницкого, которого СБУ заподозрила в организации контрабанды защитных масок за границу, назвала все враньем и заявила, что семья сама шила товар и хотела просто заработать на жизнь.