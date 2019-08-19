"Окончательно решим!" Зеленский обсудил с Нетаньяху массовый отказ въезда украинцам в Израиль

Украина и Израиль договорились решить проблему массовых отказов украинцам в пересечении израильской границы.

Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает пресс-служба ОПУ.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что отметил, что граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.

"Украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", – акцентировал Зеленский.

Зеленский и Нетаньяху

Напомним, безвизовый режим Украины с Израилем действует с 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля 2019 года в израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев в знак протеста против отказа во въезде в Украину 35 израильтянам.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отмечала, что Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, если на границе этой страны будут постоянно нарушаться права украинских граждан.

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