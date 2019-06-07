"Око за око!" Генерал раскритиковал предложение Зеленского "не стрелять"

Для достижения мира на Донбассе нужно иногда поступаться и идти на компромисс, но при условии, что Украина не торгует людьми и территорией.

Об этом "Фактам" рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Допустим, мы отменяем экономическую блокаду временно оккупированных территорий. Нужно все обсудить, проанализировать. Экономическая блокада ОРДЛО продолжается с 2016 года. Какие были ее преимущества, какие недостатки? Что мы приобрели, что потеряли? В конце концов, мы собираемся возвращать Донбасс? Мы должны понимать, как и на каких условиях он будет интегрирован в Украину. Этот процесс должен происходить на таких условиях, чтобы он в первую очередь был выгоден Украине", – пояснил военный.

Комментируя предложение президента Владимира Зеленского прекратить стрелять на Донбассе, Романенко заявил, что "это очень тяжелое решение".

"Вот у нас на Донбассе снова погибли трое украинских солдат, а один раненый. Не отвечать на это? Если честно, то я придерживаюсь здесь израильской модели ведения войны. Как там Зеленский любит говорить: "Зуб даю?" Так вот, израильская модель – это зуб за зуб, око за око. Если ваши территории обстреливают – надо дать адекватный ответ, достаточный для того, чтобы противник понял, что мы не промолчим. И я считаю, что пока не будет подписан соответствующий указ, нужно действовать именно по такому принципу", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram